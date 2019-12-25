В ГАТИ утвердили оперативную адресную программу работ на 4 квартал 2023 год

В утвержденную ГАТИ оперативную адресную программу производства работ на 4 квартал 2023 года вошли 890 объектов.

В ГАТИ утвердили оперативную адресную программу производства работ на 4 квартал 2023 года, в которую вошли 890 объектов. Большая часть работ будет связана с ремонтом инженерных сетей, на что запланировано 425 адресов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В программу вошли также работы по благоустройству администраций районов и муниципальных округов, ремонту трамвайных путей, автомобильных дорог и мостов. Особое внимание уделяется установке новых павильонов ожидания городского пассажирского транспорта. Все работы будут проводиться с временными ограничениями движения транспорта.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение в трех районах с 5 октября.

Фото: Piter.TV