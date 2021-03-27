На Софийской иномарка врезалась в ограждение после выезда на встречную полосу

Водителя госпитализировали с травмами.

Ранним утром субботы, 27 марта, на Софийской улице произошло жесткое ДТП. Напротив дома №38 корпус 1 темная "БМВ" не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

Иномарка двигалась в направлении проспекта Славы, и в один момент машину занесло и выбросило на встречную полосу. Там "БМВ" зацепил "Киа Сид", после чего въехал правым боком в забор. По словам очевидцев, на место происшествия, усыпанное осколками и покрытое льдом, быстро приехали реанимация и ДПС. Вероятно, причиной заноса стала именно скользкая дорога. По информации Piter.TV, водитель "БМВ" пострадал, его госпитализировали с травмами средней тяжести.

На этом участке, есть два места в среднем ряду, где асфальт просел. Может там подлетел и не справился. предположил пользователь сети

только что проезжал там, бмв просто в хлам, причем там прямой участок, видимо правда занесло на огромной скорости заметил другой очевидец

Ранее мы писали, что в Петербурге отпустили петербурженку, убившую знакомого при попытке изнасилования.

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Сергей Лебедев