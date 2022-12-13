В трех регионах России начался эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств

Эксперимент ведется в Москве, Московской и Белгородской областях до 1 марта 2026 года.

Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств начался в трех российских регионах. Об этом рассказали представители Государственной Думы страны. Парламентарии одобрили реализацию данного проекта на территории Белгородской области, Подмосковья и Москвы с 1 марта. Известно, что работа по текущей программе продлится до 1 марта 2026 года. Депутаты отметили, что эксперимент ведется на добровольной основе. В нем задействованы те аптеки, которые обладают официальным сайтом или имеют договор с отечественным маркетплейсом. Дополнительно эти учреждения должны иметь помещения для хранения сформированных для клиентов заказов, оперативно и безопасно доставлять препараты покупателям. В частности, для транспортировки лекарств будут использоваться специальные боксы, в которых соблюдается температурный режим.

Перечень препаратов, возможных для доставки на дом, уже определен Минздравом. В него вошли практически все рецептурные лекарства. Евгений Нифантьев, член Комитета по промышленности и торговле

В список профильного ведомства по здравоохранению попали антибиотики, препараты для лечения сахарного диабета, гипертензии, бронхиальной астмы и других заболеваний, с которыми сталкиваются граждане страны. Однако в списки не попали лекарства, которые содержат в себе наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества. Эти ограничения также касаются препаратов с объемной долей этилового спирта, превышающую 25%.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ