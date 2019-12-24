В трех районах города снесли незаконные торговые павильоны с фруктами и выпечкой

Предприниматели работали с расторгнутыми договорами аренды.

Петербургский комитет по контролю за имуществом (ККИ) провел очередной рейд по сносу незаконных торговых точек в Красногварадейском, Фрунзенском и Калининском районах города. Об этом сообщила пресс-служба ККИ,

У дома №9 по Бестужевской улице разрушили нелегальный павильон с фруктами и овощами. Точка работала с расторгнутым в августе договором аренды и, как выяснилось, не впервые привлекалась к административной ответственности за похожие правонарушения. Владельцы павильона оштрафованы на 130 тысяч рублей.

На Маршала Тухачевского сотрудники ККИ снесли павильон с фруктами и выпечкой, который работал незаконно с ноября прошлого года. Договор аренды здесь расторгли после ликвидации юрлица. Та же участь постигла магазин с продуктами и выпечкой на Индустриальном проспекте у дома №30/23, точка расторгла договор с городом еще в июле, но павильон продолжал работать. Владельца оштрафовали на 50 тысяч рублей. Последним павшим оказался киоск у дома №44 на Фарфоровском проспекте, занявший свободный земельный участок без договорных отношений с городом.

Ранее с Невского проспекта выселили крупный сувенирный магазин.

Фото: пресс-служба ККИ