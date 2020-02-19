Пассажиров попросят не нарушать личное пространство других людей.

В транспорте могут запретить слушать музыку без наушников. Эксперты попросили Минтранс изменить правила перевозки пассажиров. С такой инициативой выступила Национальная Ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу. Об этом сообщили "РИА Новости".

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Это связано с особенностями и строением органов восприятия человека. Пассажир не может не слышать музыку. От этого его не спасет даже отворот от источника шума или закрытие глаз. В НАДЭП считают, что обратное поведение в транспорте нарушает границы другого человека. Согласно опросам социологов, 94% россиян негативно относятся к музыке, которую слушают на весь салон. Почти 13% населения готовы решать возникшую проблему в общественном транспорте силовыми методами

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