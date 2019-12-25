Театр "Бродячая собачка" получит новое пространство на проспекте Стачек

Площадка откроется к 2022-му году.

Детский кукольный театр "Бродячая собачка" получит на 30-й день рождения второе помещение на проспекте Стачек, 74. Об этом заявил Александр Беглов во время визита в театр.

Напомним, что "Бродячая собачка" — это первый в городе театр, который стал делать постановки для детей от 1 года.

За 30 лет своей работы театр стал лауреатом престижных премий и наград.

В репертуаре театра — 33 спектакля в месяц, и ему нужны складские помещения. В 2021 году начнется ремонт, а в 2022 году новая сцена на проспекте Стачек уже сможет принять юных зрителей.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге пройдет концерт "Музыка и детям, и взрослым".

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