В Петербурге пройдет концерт "Музыка и детям, и взрослым"

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Максима Алексеева открыл цикл концертов для детей и взрослых в концертном зале Колизей.
Каждый концерт сопровождается погружением в мир музыки: рассказами о композиторах и дирижерах, инструментах и музыкантах, а также мультфильмами.
В программе мероприятия П.Чайковский – "Детский альбом", Д.Шостакович – "Танцы кукол" и музыка К.Сен-Санса.
Ранее мы сообщили, что концерт "Стихотворения Юрия Живаго" пройдёт в Доме Кочневой.
Фото: ВКонтакте
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