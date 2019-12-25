В Петербурге пройдет концерт "Музыка и детям, и взрослым"

Он состоится сегодня в 13.00.

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Максима Алексеева открыл цикл концертов для детей и взрослых в концертном зале Колизей.

Каждый концерт сопровождается погружением в мир музыки: рассказами о композиторах и дирижерах, инструментах и музыкантах, а также мультфильмами.

В программе мероприятия П.Чайковский – "Детский альбом", Д.Шостакович – "Танцы кукол" и музыка К.Сен-Санса.

Ранее мы сообщили, что концерт "Стихотворения Юрия Живаго" пройдёт в Доме Кочневой.

Фото: ВКонтакте