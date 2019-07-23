Концерт "Стихотворения Юрия Живаго" пройдёт сегодня в Доме Кочневой

Он приурочен к 130-летию со дня рождения Бориса Пастернака.

Сегодня, 8 февраля, в 19:00 на набережной реки Фонтанки, 41 в доме Кочневой состоится концерт, посвящённый творчеству Бориса Пастернака.

Поэзия и проза в романе Б. Л. Пастернака "Доктор Живаго" сплетаясь друг с другом, создают новую жанровую форму. "Тетрадь Юрьевых писаний" завершает роман. Именно ей и посвящён концерт. В программе прозвучат фрагменты прозы и стихи из романа "Доктор Живаго" в исполнении Сергея Новожилова. Зрители также услышат произведения Ф. Шопена и А. Скрябина.

Напомним, что в 1958-ом году Борис Пастернак был награждён Нобелевской премией по литературе за роман "Доктор Живаго", но был вынужден отказаться от премии из-за травли со стороны советского правительства.

Фото: ВКонтакте