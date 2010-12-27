Спектакль "Вакханалия, Пастернак"

В МДТ "восстанут" исторические личности, чтобы показать взаимоотношения между творцами-художниками и властью в прошлом веке.

МДТ выпустил спектакль, созданный для фестиваля-исследования. Темой проекта стал конфликт творца с властью, борьба социума против государства. В работе над постановкой создатели пьесы основывались на документах, дневниках и письмах прошедшей эпохи.

Первое театральное исследование посвящено писателю Борису Пастернаку и его произведению "Доктор Живаго". Авторами сценария к нему стали художественный руководитель театра Лев Додин, Игорь Евсеев и Валерий Галендеев. Последний выступил также в роли режиссера.

В рамках работы 12 артистов перевоплощаются в известных личностей: от авторов до партийных представителей, простых рабочих и деятелей культуры. Герои становятся персонажами историями и одновременно с этим - комментаторами исторических событий.