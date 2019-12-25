В трамваях и троллейбусах Петербурга 15 апреля можно услышать "Ленинградскую симфонию" Дмитрия Шостаковича

Город отмечает 80 лет с момента возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде.

Сегодня, 15 апреля, Северная столица отмечает 80-летие с момента возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде. Тогда трамваи №№ 3, 7, 9, 10 и 12 вышли на пути впервые за долгое время. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам губернатора Александра Беглова, трамвай стал для жителей осажденного Ленинграда единственным транспортом. Он отвозил солдат к линии фронта, доставлял грузы, перевозил тех, кто не мог идти.

В этот день горожане услышат в трамваях и троллейбусах "Ленинградскую симфонию" Дмитрия Шостаковича. В этом году композиции исполняется 80 лет.

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Фото: Piter.tv