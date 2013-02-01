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В терминалах и банкоматах Сбербанка начали принимать карты American Express
Сегодня, 8:47
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В терминалах и банкоматах Сбербанка начали принимать карты American Express

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Сеть приема карт расширяется.

Сбербанк начал принимать карты American Express в терминалах и банкоматах. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу банка.

Как подчеркнул зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев, в настоящий момент сеть приема данных карт в точках продаж клиентов банка расширяется. По его словам, скоро карты American Express можно будет использовать по всей стране.

Так, держатели карт смогут оплачивать покупки в большом количестве магазинов, а также на интернет-площадках. Царев подчеркнул, что держатели карт смогут снимать рубли в банкоматах Сбера.

Ранее мы писали, что в России работодателям предлагают разрешить выдавать ипотеку. 

Фото: pixabay 

Теги: american express, терминалы сбербанка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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