В терминалах и банкоматах Сбербанка начали принимать карты American Express

Сеть приема карт расширяется.

Сбербанк начал принимать карты American Express в терминалах и банкоматах. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу банка.

Как подчеркнул зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев, в настоящий момент сеть приема данных карт в точках продаж клиентов банка расширяется. По его словам, скоро карты American Express можно будет использовать по всей стране.

Так, держатели карт смогут оплачивать покупки в большом количестве магазинов, а также на интернет-площадках. Царев подчеркнул, что держатели карт смогут снимать рубли в банкоматах Сбера.

Ранее мы писали, что в России работодателям предлагают разрешить выдавать ипотеку.

Фото: pixabay