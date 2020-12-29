В течение нескольких дней в Петербурге число выздоровевших от COVID-19 превышает количество заболевших

При этом ожидается рост заболеваемости.

В течение нескольких дней общее количество выздоравливающих от коронавируса в Петербурге превышает количество заболевающих. При этом горожане часто обращаются в медицинские организации по поводу новых случаев заболевания. Информация об этом содержится в справке межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Число госпитализаций среди взрослых по сравнению с прошлой неделей, 8 января, снизилось на 6%. Но при этом динамика обращения в медорганизации составляет +181%. Количество выздоровевших от коронавируса за сутки на 122% больше, чем неделей ранее.

Количество новых случаев заболевания и выздоровления связывают с ростом объема тестирования.

Интенсивность регистрации случаев заболевания и выздоровления также связана с ростом числа выполненных ПЦР-тестов на SARS-CoV-2: сегодня по сравнению с 08.01.2021 их больше на 97,4%. информация из справки Межведомственного координационного совета.

Ожидается, что в ближайшие дни количество заболевших вновь начнет расти. Это связывают с тем, что горожане вернулись на работу, учебу, и с того момента прошел инкубационный период.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге зафиксировали рекордное количество свободных коек для пациентов с COVID-19.

Фото: Piter.TV