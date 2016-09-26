В театре на крыше показали новый взгляд на Довлатова

Главную и единственную роль исполняет Леонид Таранов. Играет журналиста, перелистывающего свои газетные вырезки, собранные за годы творчества.
За каждой заметкой - целая история, наполненная юмором, сатирой, сочувствием. За полтора часа, которые длился спектакль, артист справился с задачей на 100%. Несмотря на холодную погоду,в театре на крыше собралось около 80 человек. У зрителей осталась масса положительных эмоций и после окончания спектакля актера проводили долгими и бурными аплодисментами.
Видео: Piter.Tv
Софья Алимова, Вероника Дудина