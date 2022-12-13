В театре им. Ленсовета 21 февраля откроется выставка "Художник. Островский. Сцена"

На экспозиции посетители увидят инсталляции петербургских художников театра по произведениям Островского.

В Петербурге 21 февраля откроется выставка "Художник. Островский. Сцена". Проект посвятили драматурга Александра Островского. Об этом сообщили в tg-канале правительства Северной столице.

На экспозиции посетители увидят эскизы сценографии и костюмов, театральные афиши, а также инсталляции петербургских художников театра по произведениям Островского.

Выставку откроют в театре им. Ленсовета. Именно с постановки комедии "Бешеные деньги" театр открылся в 1933 году. Здесь можно побывать на двух спектаклях писателя — "Без вины виноватые" и "Бесприданница".

Ранее на Piter.tv: в Театре им. Комиссаржевской 6 марта откроется выставка "Жванецкий и Габриадзе. Линии".

Фото: Pxhere