В связи с заморозками в Петербурге завершает работу паромная переправа у Биржевого моста

В этом сезоне речной транспорт совершил на этом участке 10 тыс. отправлений.

В Петербург пришли заморозки. В связи с похолоданием в городе перестанет работать паромная переправа у Биржевого моста. Теплоходы появятся здесь теперь только в следующем году. Об этом сообщили организаторы переправы "Петербургскому Дневнику".

Добавим, что в этом сезоне речной транспорт совершил на этом участке 10 тыс. отправлений. Им воспользовались около 66 тыс. жителей. Переправа работала ежедневно с 10:00 до 20:00.



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Фото: Piter.TV