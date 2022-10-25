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В связи с заморозками в Петербурге завершает работу паромная переправа у Биржевого моста
Сегодня, 12:48
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В связи с заморозками в Петербурге завершает работу паромная переправа у Биржевого моста

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В этом сезоне речной транспорт совершил на этом участке 10 тыс. отправлений.

В Петербург пришли заморозки. В связи с похолоданием в городе перестанет работать  паромная переправа у Биржевого моста. Теплоходы появятся здесь теперь только в  следующем году. Об этом сообщили организаторы переправы "Петербургскому Дневнику".

Добавим, что в этом сезоне речной транспорт совершил на этом участке 10 тыс. отправлений. Им воспользовались около 66 тыс. жителей. Переправа работала ежедневно с 10:00 до 20:00. 

Ранее на Piter.tv: ночь 25 октября стала самой холодной в этом месяце в Петербурге.

Фото:  Piter.TV

Теги: биржевой мост, дороги, переправа, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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