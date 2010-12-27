Из-за ДТП на автодороге А-181 "Скандинавия" автомобили едут через поселок Первомайское

В результате ДТП из кузова на проезжую часть рассыпалось 23 тонны щебня.

В связи с ДТП на автодороге А-181 "Скандинавия" в Ленобласти движение транспорта организовано через поселок Первомайское. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По имеющейся информации, 28 октября около шести утра на 83-м км автодороги А-181 во время движения произошло опрокидывание грузового автомобиля. В результате из кузова на проезжую часть рассыпалось 23 тонны щебня. Движение транспорта в оба направления по участку автодороги А-181 перекрыто. На месте находятся сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших в результате ДТП не поступало.

На место оперативно прибыли представители обслуживающей дорогу подрядной организации и приступили к расчистке проезжей части от щебня.

Ранее на проспекте Обуховской Обороны водителя зажало в салоне из-за аварии.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"