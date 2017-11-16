В своей квартире найден мертвым один из руководителей МИД РФ

В СМИ появилась информация о смерти замглавы департамента протоколов МИД РФ Сергея Барашкова.

В СМИ появилась информация о загадочной смерти одного из руководителей МИД РФ Сергея Барашкова.

После того, как Сергей Барашков три дня не выходил на связь и не появлялся на работе, глава департамента протоколов МИД РФ обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов вскрыли квартиру и обнаружили мертвым Сергея Барашкова в ванной комнате. Сообщается, что мужчина пролежал в ванне наполненной водой три дня.

По факту гибели одного из руководителей МИД России организована проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить причину смерти политика.

Видео: YouTube/Oleg Taro