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В своей квартире найден мертвым один из руководителей МИД РФ

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В СМИ появилась информация о смерти замглавы департамента протоколов МИД РФ Сергея Барашкова.

В СМИ появилась информация о загадочной смерти одного из руководителей МИД РФ Сергея Барашкова.

После того, как Сергей Барашков три дня не выходил на связь и не появлялся на работе, глава департамента протоколов МИД РФ обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов вскрыли квартиру и обнаружили мертвым Сергея Барашкова в ванной комнате. Сообщается, что мужчина пролежал в ванне наполненной водой три дня. 

По факту гибели одного из руководителей МИД России организована проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить причину смерти политика.

Видео: YouTube/Oleg Taro

Теги: мид рф , москва , найден мертвым , новости россии , сергей барашков
Категории: Новости России Происшествия Лента новостей

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