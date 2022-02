В судах Петербурга проверяют сообщения о готовящихся взрывах

Один из анонимов в тексте письма вспомнил строчку из песни группы Nirvana.

Во вторник, 15 февраля, районный суды Петербурга получили электронные письма от анонимов, которые обещают взрывы. Об это сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Так, например, один из анонимов продублировал свое предупреждение для Невского райсуда. В тексте есть строка "Hello, hello, hello, how low?" из Smells Like Teen Spirit группы Nirvana в качестве приветствия.

Другой аноним предпочел подпись Firestarter — возможно, отсылка к синглу The Prodigy. Различные послания от него во вторник получили шесть судов. В списке перечислены здания прокуратур, следственных комитетов города и области, снова суды, Роскомнадзор с Роспотребнадзором, банки, магазины сети "Магнит", мосты, отделения почты и Эрмитаж.

Добавим, что районные суды продолжили работу.

Ранее мы писали, что в Петербурге второй день подряд "минируют" школы. Также эвакуировали детский сад при школе №220.

