В Петербурге зафиксирован дефицит судей

Нехватка мировых судей составляет 7%, районных – 14,8%.

В Петербурге отмечается некомплект судей в пределах 7-15%, по РФ – порядка 20%. Об этом изданию "Деловой Петербург" рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Нехватка мировых судей составляет 7%, районных – 14,8%. А штатное расписание Арбитражного суда региона предусматривает 138 должностей судей, некомплект – 18,1%. Причиной этому стала большая нагрузка.

Нагрузка на судей в таких регионах, как Москва и Московская область, Петербург и Ленобласть, – сумасшедшая. Например, в Арбитражном суде Москвы в банкротном составе судья может в день отслушать 140 заседаний. Ольга Власова, советник Федеральной палаты адвокатов

При этом зарабатывают мировые судьи в Петербурге и Ленобласти по 85-100 тыс. рублей, судьи районного суда – 110-130 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: районные суды и мировые судьи Петербурга в 2024 году рассмотрели 1,5 млн дел и материалов.

Фото: Piter.TV