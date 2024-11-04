Районные суды и мировые судьи Петербурга в 2024 году рассмотрели 1,5 млн дел и материалов

Правосудие в Северной столице осуществляли 372 судьи районных судов и 208 мировых судей.

В прошлом году районные суды и мировые судьи Петербурга рассмотрели почти 1,6 млн дел и материалов. Уголовное судопроизводство – 119,4 тыс., гражданское – 896,4 тыс., КАС РФ – 237,8 тыс. и КоАП РФ – 318,4 тыс. дел и материалов, сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева 7 марта.

Правосудие в Северной столице осуществляли 372 судьи районных судов и 208 мировых судей. По рассмотренным делам средняя в городе нагрузка в районных судах – 82 дела на судью в месяц, что составляет четыре итоговых решения в день. Самая высокая нагрузка отмечается в Колпинском, Смольнинском, Невском, Московском и Петроградском судах.

А средняя в Петербурге нагрузка на мировых судей – 540 дел на судью в месяц, это 27 итоговых решений в день. На первом месте – нагрузка на судебном участке №35, на втором – на судебном участке №29, на третьем – на судебном участке №37.

Фото: Piter.TV