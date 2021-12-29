В Петербурге второй день подряд "минируют" школы

Также эвакуировали детский сад при школе №220.

В Петербурге снова поступают сообщения о "заминировании" школ. Так, 15 февраля в нескольких школах отменили занятия из-за подобного сообщения: аноним прислал письмо о якобы заложенных бомбах в учебных заведениях.

В соцсетях сообщили, что сообщение о заминировании получили школы № 79, 121, 150, 158 и 470. Эвакуировали школу №220 с детским садом при ней, а также школу №100 вместе с дошкольным учреждением.

В Петербурге подросток сломал однокласснику челюсть во время драки.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте