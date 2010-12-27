В пятницу, 3 августа, состоится день коренных народов в Лодейном Поле

На территории Ленинградской области проживают представители 141-й национальности.

В пятницу, 3 августа, в Лодейном Поле состоится День коренных народов. Об этом сообщает пресс-служба Лодейнопольского муниципального района ЛО.

С 16:00 на площади у Дома народного творчества им. Ю. П. Захарова лодейнопольцы и гости города смогут познакомиться с художественной выставкой "Ижоры Ленинградской области", посетить выставку мастеров народных промыслов, мастер-классы, ярмарку, поиграть в народные игры поводить большой хоровод.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории Ленинградской области проживают представители 141-й национальности. В регионе есть и водь, и ижора, и вепсы. Праздник коренных народов - совместный проект областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям, Дома дружбы Ленинградской области и администрации Лодейнопольского муниципального района.

В начале июле в Ленинградской области состоялся праздник ижор.

Фото: Лодейное Поле/ ВК