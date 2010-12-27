В субботу и воскресенье в Выборге ограничат движение автотранспорта в связи с проведением фестиваля "Мелодия трех морей"

Движение будет ограничено 6 июля с 18.00 до 21.00 и 7 июля с 17.00 до 20.00 по Крепостному мосту и участку набережной 30-ого Гвардейского корпуса.

В связи с проведением фестиваля 6 июля с 18.00 до 21.00 и 7 июля с 17.00 до 20.00 в Выборге будет ограничено движение транспортных средств по Крепостному мосту и участку набережной 30-ого Гвардейского корпуса (от Крепостного моста до Петровского моста). Организаторы мероприятия приносят извинения за временные неудобства. пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО Ранее в Piter.TV: Администрация Выборгского района представила программу музыкального фестиваля "Мелодия трех морей" Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО