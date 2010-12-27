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В субботу и воскресенье в Выборге ограничат движение автотранспорта в связи с проведением фестиваля "Мелодия трех морей"
Сегодня, 10:43
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KaterinaKono13

В субботу и воскресенье в Выборге ограничат движение автотранспорта в связи с проведением фестиваля "Мелодия трех морей"

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Движение будет ограничено 6 июля с 18.00 до 21.00 и 7 июля с 17.00 до 20.00 по Крепостному мосту и участку набережной 30-ого Гвардейского корпуса.

В связи с проведением фестиваля 6 июля с 18.00 до 21.00 и 7 июля с 17.00 до 20.00 в Выборге будет ограничено движение транспортных средств по Крепостному мосту и участку набережной 30-ого Гвардейского корпуса (от Крепостного моста до Петровского моста).

Организаторы мероприятия приносят извинения за временные неудобства. 

пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Ранее в Piter.TV: Администрация Выборгского района представила программу музыкального фестиваля "Мелодия трех морей"

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

 

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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