Администрация Выборгского района представила программу музыкального фестиваля "Мелодия трех морей"

Вход на все площадки фестиваля свободный.

В предстоящие выходные, 6-7 июля, в Выборге состоится третий ежегодный музыкальный фестиваль "Мелодия трех морей". Администрация Выборгского района представила программу фестиваля.

Традиционно концерты пройдут на нескольких площадках города: в Круглой башне (Рыночная площадь, 1), городской библиотеке А.Аалто (пр. Суворова, д.4) и Выборгском замке (Замковый остров, 1).

Главная сцена фестиваля будет расположена на воде у стен Выборгского замка. Слушать музыку можно будет с Крепостного моста, с городской набережной, а также с лодок и водных велосипедов, которые можно взять напрокат на городской Лодочной станции.

Отметим, 5 июля в рамках фестиваля в Выборгском замке (Детский музейный центр) откроется выставка детских рисунков на тему: "Выборг – город башен старинных".

Вход на все площадки фестиваля свободный.

Программа:

6 июля

13.00 – Круглая башня (Рыночная площадь, 1).

Награждение победителей конкурса детского рисунка "Выборг – город башен старинных".

Концертная программа "Дети слушают классику" (дирижер Александр Канторов).

19.00 - Выборгский замок (сцена на воде).

В концертной программе: произведения Чайковского "Итальянское каприччио" и Бородина "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь" (дирижер Александр Канторов).

7 июля

13.00 - Библиотека А. Аалто (пр. Суворова, д.4).

В концертной программе:

I отделение – Моцарт. Концерт для скрипки с оркестром №3 соль мажор (дирижер Александр Канторов).

II отделение - "Русские симфонические миниатюры". Гайдн. Симфония "Сюрприз" (главный дирижер Сочинской филармонии Олег Солдатов).

18.00 - Выборгский замок (сцена на воде).

Гала-концерт "Итальянские оперные увертюры". Россини, Верди, Масканьи (дирижер Александр Канторов).

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО