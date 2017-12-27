В страшной аварии в Крыму погибли 3 человека, 5 в больнице

В социальных сетях появилось видео с места смертельной аварии под Симферополем, где легковушку разорвало на части.

Сегодня утром, 26 января, на трассе Симферополь - Джанкой столкнулись "Киа" и грузо - пассажирский микроавтобус.

Столкновение произошло в районе села Широкое в Симферопольском районе. Водитель "Киа" на скользкой трассе не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с микроавтобусом. В результате мощного удара легковушку разорвало на части и выбросило на обочину. В ДТП погибли три человека. 5 человек получили травмы различной тяжести и были госпитализированы в больницу.

На опубликованных кадрах видно, что спасателям пришлось распиливать искореженную машину буквально на кусочки, чтобы извлечь тела погибших. Спидометр показывает, что на момент аварии скорость "Киа" составляла 100 км в час. А также рядом стоят с повреждениями еще несколько машин. На ликвидации аварии работали 30 человек. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Фото и видео: ВКонтакте