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Тысяча петербуржцев привились от коронавируса в Центральном районе в среду
Сегодня, 13:25
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Тысяча петербуржцев привились от коронавируса в Центральном районе в среду

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Большая часть петербуржцев поставили первую прививку.

В среду, 11 ноября, в пункты вакцинации Центрального района обратились более тысячи человек за прививкой от коронавируса, сообщили в телеграм-канале "Центр.Новости".

Увеличение количества желающих вакцинироваться зафиксировали на стационарных и мобильных прививочных пунктах района, работающих на базе районных поликлиник№№ 37,38 и 39. В отделе здравоохранения Центрального района сообщили, что за среду вакцинировались 1 017 человек. Большая часть петербуржцев поставили первую прививку.

Ранее мы писали, что в Петербурге от коронавируса скончался вакцинированный мужчина.

Фото: Pexels

Теги: вакцинаци, коронавирус, петербург, центральный район
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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