В Петербурге в середине рабочей недели снова ударит мороз

В течение дня будет минус 1-3 градуса.

Середина рабочей недели снова принесла в Петербург похолодание. В течение всего дня будет минусовая температура, переменная облачность и без осадков. На дорогах и тротуарах гололедица. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью столбик термометра опустился до минус 7-8 градусов и поэтому на дорогах образовалась наледь. В течение дня будет минус 1-3 градуса. Автомобилистам следует соблюдать на дорогах скоростной режим и дистанцию.

Самая низкая температура в Петербурге 13 февраля была зафиксирована в 1895 году, тогда столбик термометра опустился до минус 26 градусов, самым теплым этот день был в 2016 году – плюс 4 градуса.

Фото: Piter.TV