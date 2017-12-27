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В Санкт-Петербурге ожидается гололедица
Вчера, 15:11
0
Shdaria
534

В Санкт-Петербурге ожидается гололедица

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В Петербурге в субботу на дорогах водителей встретит гололедица.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает, что 27 января в Северной столице на дорогах местами ожидается гололедица. 

МЧС напоминает водителям, что при гололедице необходимо быть предельно внимательнее, а также соблюдать все правила дорожного движения. Стоит помнить, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101". 

 
Теги: гололедица спб , новости спб , петербург , погода спб
Категории: Новости СПб Лента новостей Картина дня

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