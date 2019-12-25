В сосудистых центрах для петербургских пациентов с инсультами проведут аудит

Из-за коронавируса число летальных исходов от инсультов возросло на 6,1%.

В пятницу, 12 марта, вице-губернатор Олег Эргашев во время заседания Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения заявил, что в петербургских сосудистых центрах крупных больниц для больных с инсультом проведут аудит.

По словам чиновника, главная задача – замедлить распространение инфекции, а также не допустить роста числа заболевших. Вместе с этим нельзя забывать о группах риска и продолжить реализацию программ в новых условиях.

Пандемия коронавируса вынудила перепрофилировать многие стационары для борьбы с инфекцией, из-за чего число смертей от инсульта выросла на 6,1% по сравнению с 2019 годом.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 23 тыс. человек.

Фото: Piter.TV