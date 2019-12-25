За неделю до вступления в силу поправок (25 — 26 января) "Медиалогия" выявила 631,3 тысяч постов, которые содержали мат.

В соцсетях стало больше мата после вступления в силу поправок о его запрете. Об этом со ссылкой на исследование "Медиалогии" пишет РБК.

Издание также ссылается на источник в Роскомнадзоре, который рассказал — ведомство пока не направляло отчёт о мониторинге с требованиями блокировать нецензурные посты. По его словам, оно не собирается этого делать и в ближайшее время.

Медиалогия заявляет, что в популярных социальных сетях 1 и 2 февраля было сделано 646 тысяч публикаций, в которых содержалась нецензурная брань. За неделю до вступления в силу поправок (25 — 26 января) "Медиалогия" выявила 631,3 тысяч постов, которые содержали мат.

Ранее мы писали, что потерпевший ветеран по делу Навального принимает участие в заседании по видеосвязи из дома.

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