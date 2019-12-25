Потерпевший ветеран по делу Навального принимает участие в заседании по видеосвязи из дома

Навальный попросил суд разрешить ветерану лечь и снять маску.

Потерпевший ветеран Игнат Артеменко по делу Алексея Навального о клевете принимает участие в заседании по видеосвязи из дома. При этом суд обязал его надеть медицинскую маску. Об этом пишет ТАСС.

Навальный выступил с протестом. По его словам, нахождение пожилого человека в маске недопустимо, так как ему тяжело дышать.

Ему же тяжело дышать, он не доживет до конца заседания. Алексей Навальный, политик

Судья Вера Акимова заявила, что санитарные нормы едины для всех, поэтому ветеран хоть и дома, но должен находится в маске.

Родственники торгуют этим человеком, который не понимает, что происходит

Навальный попросил суд разрешить ветерану лечь и снять маску.

Ранее Навального доставили в Бабушкинский суд, где будет рассматриваться дело о клевете.

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