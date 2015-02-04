В соцсетях появились фото с последствиями пожара в храме Вениамина

Огонь распространился по площади 88 "квадратов".

Вечером в субботу, 12 ноября, в Янино-1 горела Вениаминовская церковь. В результате пожара никто не пострадал, но здание серьезно повредилось. В tg-канале "Раньше всех. Петербург" появились фото храма после возгорания.

Напомним, огонь распространился по площади 88 "квадратов". Он серьезно повредил кровлю, была угроза обрушения.

Судя по фото, в храма серьезно повредился неф, огонь превратил в пепел часть маковицы. Служителям церкви удалось спасти иконы.

Ранее на Piter.tv: прокуратура выяснит обстоятельства пожара в Вениаминовской церкви.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург