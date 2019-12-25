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В следующий вторник прокуратура города проведет "горячую линию" по вопросам соблюдения прав детей
Сегодня, 22:39
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smirenny

В следующий вторник прокуратура города проведет "горячую линию" по вопросам соблюдения прав детей

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Вечером в пятницу, 5 июня, на сайте городской прокуратуры опубликовали оповещение о проведении "горячей линии" по вопросам соблюдения прав детей во вторник, 9 июня. 

Ведомство следит за соблюдением прав несовершеннолетних ежедневно. Учитывая особую значимость указанного направления, прокуратура проведет "горячую линию" с 9:30 утра до 17:45 вечера. Горожане смогут пообщаться со специалистами об организации качества питания и оказания квалифицированной медицинской помощи. 

О нарушении законодательства в этой сфере можно сообщить по телефону: 318-27-03.

Ранее мы писали, что в Оренбургской области многодетной семье вернут детей, изъятых без решения суда.

Фото: pixabay

Теги: горячая линия, прокуратура, соблюдение прав детей
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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