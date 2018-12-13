В сквере на Молдагуловой установили памятник Герою Советского союза

Скульптура выполнена из бронзы и установлена на постаменте из розового гранита, добытого на Куртинском месторождении в Алматинской области республики Казахстан.

В Петербурге в сквере установили памятник герою Советского Союза Алие Молдагуловой. Памятник появился недалеко от ее дома. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Скульптура выполнена из бронзы и установлена на постаменте из розового гранита, добытого на Куртинском месторождении в Алматинской области республики Казахстан. Памятник делал казахский скульптор Едиге Рахмадиев. В основе – прижизненная фотография Алии.

Алия Молдагулова родилась в Казахстане 25 октября 1925 года, в 1939 она оказалась в ленинградском детском доме. В 1943 она вместе с несколькими своими подругами-однокурсницами была направлена снайпером в 54-ю стрелковую бригаду. Официально, она уничтожила 76 фашистов. Погибла 14 января 1944 года недалеко от города Новосокольники Псковской области.

Фото и видео: Piter.TV