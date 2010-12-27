В школах Выборгского района откроют 4 дополнительных первых класса

Выборгский район вслед за Ленинградской областью улучшает демографические показатели.

В этом году школы Выборгского района примут 1750 первоклассников. Эта цифра растет от года к году, что говорит об улучшении демографической ситуации на Выборгской земле. В связи с ростом числа первоклашек в образовательных учреждениях откроют 4 дополнительных первых класса. Они появвятся в 11 гимназии, а также 7-й и 1-й школах Выборга, и в средней школе поселка Рощино. Об этом каналу Piter.TV рассказала председатель комитета образования администрации Выборгского района.

По ее словам, в новый учебный год вступают 82 муниципальных образовательных учреждения, расположенных в 140 зданиях. из них - 38 школ и 38 детских садов, а также 4 учреждения дополнительного образования, 1 центр диагностики и консультирования, и детские оздоровительные лагеря. Всего в школах будут учиться 16 488 учеников, а детские сады примут 9086 ребятишек.

В рамках подготовки образовательных организаций к 2018-2019 году проводятся работы по текущему ремонту зданий на общую сумму 77 млн 173 000 рублей.

Ранее мы писали, что школьники из Выборгского района успешно выступили на Всероссийской предметной олимпиаде.