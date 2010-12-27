Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Выборг
В школах Выборгского района откроют 4 дополнительных первых класса
Сегодня, 21:11
0
Butenko
94

В школах Выборгского района откроют 4 дополнительных первых класса

0
 
 

Выборгский район вслед за Ленинградской областью улучшает демографические показатели.

В этом году школы Выборгского района примут 1750 первоклассников. Эта цифра растет от года к году, что говорит об улучшении демографической ситуации на Выборгской земле. В связи с ростом числа первоклашек в образовательных учреждениях откроют 4 дополнительных первых класса. Они появвятся в 11 гимназии, а также 7-й и 1-й школах Выборга, и в средней школе поселка Рощино. Об этом каналу Piter.TV рассказала председатель комитета образования администрации Выборгского района.

По ее словам, в новый учебный год вступают 82 муниципальных образовательных учреждения, расположенных в 140 зданиях. из них - 38 школ и 38 детских садов, а также 4 учреждения дополнительного образования, 1 центр диагностики и консультирования, и детские оздоровительные лагеря. Всего в школах будут учиться 16 488 учеников, а детские сады примут 9086 ребятишек.

В рамках подготовки образовательных организаций к 2018-2019 году проводятся работы по текущему ремонту зданий на общую сумму 77 млн 173 000 рублей.

Ранее мы писали, что школьники из Выборгского района успешно выступили на Всероссийской предметной олимпиаде.

Теги: выборгский район , новости выборга , ольга карвелис
Категории: Выборг

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5