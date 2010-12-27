Школьники из Выборгского района успешно выступили на Всероссийской предметной олимпиаде

Наши победители и призеры отметились на олимпиадах по русскому, английскому, литературе, географии и китайскому языку.

Всероссийская предметная олимпиада школьников подводит итоги. Среди победителей и призеров престижных интеллектуальных соревнований оказались и ребята из Ленинградской области. В их числе - триумфаторы из Выборга и Выборгского района. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Так, на финальном этапе олимпиады по английскому языку в Казани, призовое место заняла Катя Лаврентьева из гимназии № 11. А ученик школы № 37 Денис Писаренко оказался лучшим в олимпиаде по русскому языку и призером в олимпиаде по литературе. Кстати, в литературных соревнованиях отличилась и Настя Паршутич из гимназии № 11 - она также призер олимпиады.

Отметим, что и Всероссийская олимпиада по китайскому языку, которая проходит в России с недавних пор, не обошлось без талантов из Выборгского района. В финальный этап прошла и достойно там выступила Настя Ляпина из 11-й гимназии, она же участвовала в олимпиаде по географии. А Светогорск может гордиться Машей Ким, которая вышла в финал олимпиады по литературе.