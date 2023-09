В сети появился трейлер хоррора REVEIL

Точная дата релиза пока неизвестна.

Издательство Daedalic Entertainment совместно со студией Pixelsplit представили первый трейлер хоррора REVEIL.

Пользователям предстоит сыграть за Уолтера Томпсона, которые занимается строительством сцен в цирке. По сюжету герой после внезапного пробуждения пытается вспомнить, что с ним произошло и где находятся его жена с дочерью. Ему предстоит вспомнить все, изучая окружение.

Разработчики REVEIL отметили, что в игре будет много головоломок и интересный геймплей. Ее выход состоится в 2023 году. Точная дата релиза пока неизвестна.

Ранее THQ Nordic показали закулисный трейлер Alone in the Dark.

Видео: YouTube / Daedalic Entertainment