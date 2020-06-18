Оригинальный триллер Ренни Харлина вышел в прокат в 1999 году.

В четверг, 18 июня, стало известно о том, что в сети появился трейлер хоррора "Глубокое синее море 3" про страшных акул-убийц. Видеоролик появился на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros.

Кинолента станет продолжением известной трилогии про акул-убийц. В трейлере зрителям снова показали, как главные герои отчаянно пытаются спастись. режиссером киноленты выступил Джон Пог. Главные ролик в фильме исполнили Натаниэль Бузолич,Эмерсон Брукси Брен Фостер.

Премьера киноленты осстоится 28 июля текущего года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился новый трейлер второго сезона "Рокового патруля".

Видео:Warner Bros. Entertainment/YouTube