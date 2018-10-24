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В сети появился трейлер экранизации "Птичьего короба" с Сандрой Баллок 

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В качестве режиссера выступила Сюзанна Бир.

В среду, 24 октября, в сети появился трейлер экранизации "Птичьего короба" с Сандрой Баллок. Видеоролик разместил стриминговый сервис Netflix.

Помимо актрисы Баллок в фильме появятся Сара Полсон, Роза Салазар, Даниель Макдональд и Джон Малкович. Известно, что адаптацией сценария занимался Эрик Хайссерер. В качестве режиссера выступила Сюзанна Бир. 

В основе сюжета лежит безумие. Так, жители планеты повсеместно впадают в безумие, убивая окружающих и самих себя. В чем кроется причина такой ситуации никто не знает. Главная героиня пытается спасти своих детей, для этого ей приходится делать это с с завязанными глазами, полагаясь только на слух.

Премьера киноленты состоится 21 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что Джонни Депп станет фотожурналистом журнала "Life"

Видео: Netflix

 


 

 

Теги: netflix , птичий короб , сандра баллок , сюзанна бир
Категории: Лента новостей Культура Кино

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