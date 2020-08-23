В сети появился трейлер детективного фильма "Смерть на Ниле"

Премьера детектива запланирована на 23 октября.

В воскресенье, 23 августа, в сети появился трейлер киноленты "Смерть на Ниле" Кеннета Брана. Ролик опубликован на YouTube-канале 20th Century Studios Russia.

Режиссером картины выступил Кеннет Брана, который также сыграл главную роль в фильме — сыщик Эркюль Пуаро. В этот раз детектив должен разкрыть запутанное убийство, которое произошло во время путешествия по Египту.

В киноленте снялись Том Бейтман, Рассел Брэнд, Роуз Лесли, Летиша Райт, Дженнифер Сондерс, Аннетт Бенинг и Софи Оконедо.

Премьера запланирована на 23 октября.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер персонажей фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет".

Видео:20th Century Studios Russia/YouTube