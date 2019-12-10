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В сети появился первый трейлер второго сезона сериала "Чудотворцы" с Редклифом и Бушеми

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Сезон стартует 28 января 2020 года.

Во вторник, 10 декабря,  в сети появился трейлер второго сезона сериала "Чудотворцы" с Редклифом и Бушеми. Видеоролик опубликован на YouTube-канале TBS.

Новый сезон носит подзаголовок "Тёмные времена". По сюжету Дэниэл Редклиф стал королем, а Стив Бушеми простым крестьянином.

Напомним, что в первом сезоне Стиве Бушеми выступал в роли уставшего Господа, а  Дэниэл Рэдклиф в роли одного из ангелов.

Сезон стартует 28 января 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер второго сезона сериала "Содержанки".

Видео:TBS

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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