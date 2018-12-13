В сети появился новый тизер третьего сезона "Очень странных дел"

Премьера запланирована на 4 июля 2019 года.

Стриминоговая компания Netflix выпустила новый тизер третьего сезона сериала "Очень странные дела". Премьера запланирована на 4 июля 2019 года.

Сюжет сериала вновь развернется в тихом провинциальном городке Хокинс. В новом сезоне зрители увидят повзрослевших любимых героев, главные роли которых исполнили Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гэтен Мэтараззо, Ноа Шнапп, Калеб МакЛафлин, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор и другие.

В новом тизере Netflix показали отрывок с персонажем Билли Харгровым, который появился во втором сезоне сериала. Создатели показали, как молодой человек работает спасателем в местном бассейне и пользуется особой популярностью у представительниц женщин.

Ранее Netflix показали новые постеры с главными героями сериала.

Видео и фото: Netflix