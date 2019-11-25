В сети появился новый клип группы IOWA, посвящённый экологической проблеме на Байкале

Все отходы после съёмок клипа снова отсортировали и сдали на переработку.

В понедельник, 25 ноября, в сети появился новый клип группы IOWA, посвящённую экологической проблеме на Байкале. Ролик размещен на официальной страничке группы "ВКонтакте".

Клип снят на песню "Маяки". Известно, что режиссёром выступил Владимир Беседин. Авторы создавали атмосферу глобального апокалипсиса в павильоне киностудии "Ленфильм".

"В течение трёх дней участники IOWA вместе с художником-декоратором Ксенией Цель собирали пластиковые бутылки и жестяные банки по друзьям и знакомым, а когда и этого оказалось недостаточно, купили ещё 80 килограммов мусора", —сказано в сообщении.

Отмечается, что после клипа все отходы отсортировали и сдали на переработку.

Ранее мы сообщали о том, что Медведев официально уволил главу мусорной госкомпании.

Видео:Группа IOWA (Айова)/вк