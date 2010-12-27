В сети появился цифровой Экологический Атлас Ленобласти

Разработка экологического атласа Ленинградской области была выполнена по заказу Комитета по природным ресурсам Ленинградской области в рамках подпрограммы «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры» государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области».

С результатами мониторинга окружающей среды на территории Ленинградской области теперь можно ознакомиться наглядно.

Размещенный на официальном сайте Фонда пространственных данных Ленинградской области в разделе "Экопортал" Атлас представляет собой целую геоинформационную систему из нескольких слоёв. Так, на одном слое можно увидеть сеть станций мониторинга качества атмосферного воздуха и трансграничных переносов, на другом - действующие сети радиационного мониторинга и посты почвенного покрова, на третьем - сеть гидротехнического мониторинга рек Ленинградской области, Финского залива и Ладожского озера.

Кроме того, атлас включает в себя схемы водохозяйственного районирования, существующих особо охраняемых природных территорий, действующих объектов размещения промышленных и твердых коммунальных отходов.

Базы данных будут ежегодно обновляться, в соответствии с результатами мониторинга окружающей среды.

Разработка экологического атласа Ленинградской области была выполнена по заказу Комитета по природным ресурсам Ленинградской области в рамках подпрограммы "Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры" государственной программы "Охрана окружающей среды Ленинградской области".