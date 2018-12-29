В сети появилось видео спасения енотовидной собаки из поселка Песочный. На помощь к зверю пришли спасатели из центра "Сирин".
Весь день за него переживал
отмечают пользователи в соцсетях
Напомним, что животное обнаружили на территории НИИ Петрова. Зверь засел в подвале дома.
Очевидцы подозревают, что зверек вовсе не дикий, а домашний. Пользователи соцсетей отметили, что енотовидная собака могла сбежать или ее выкинули на улицу.
На кадрах видеозаписи видно, что зверь не агрессивен, а очень напуган. Сотрудники центра не обнаружили на нем ошейника.
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