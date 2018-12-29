Напомним, что животное обнаружили на территории НИИ Петрова.

В сети появилось видео спасения енотовидной собаки из поселка Песочный. На помощь к зверю пришли спасатели из центра "Сирин".

Весь день за него переживал отмечают пользователи в соцсетях

Напомним, что животное обнаружили на территории НИИ Петрова. Зверь засел в подвале дома.

Очевидцы подозревают, что зверек вовсе не дикий, а домашний. Пользователи соцсетей отметили, что енотовидная собака могла сбежать или ее выкинули на улицу.

На кадрах видеозаписи видно, что зверь не агрессивен, а очень напуган. Сотрудники центра не обнаружили на нем ошейника.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти при заливки хоккейной коробки спасли спящего ежика.

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