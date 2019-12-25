В сентябре Смольный проверил более 400 объектов на соблюдение антиковидных мер

Нарушения выявлены в 19 организациях.

В сентябре сотрудники комитета по контролю за имуществом проверили 424 предприятия сферы услуг, торговли и общепита на соблюдение антиковидных норм. Рейды проводились ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

Специалисты проверили магазины, кафе, рестораны, клубы, бары в Приморском, Пушкинском, Василеостровском, Центральном, Петроградском, Кировском, Адмиралтейском, Невском, Красногвардейском, Выборгском, Фрунзенском, Московском, Калининском и Курортном районах.

Нарушения выявлены в 19 организациях. В основном в них отсутствовали QR-коды и средства индивидуальной защиты у персонала. Также специалисты обнаружили два бара на Кожевенной линии, которые проводили концерты без согласования с комитетом по культуры. В отношении нарушителей возбуждены административные производства. Более того, Роспотребнадзор приостановил работу двух баров, расположенных на улице Некрасова и Кожевенной линии, а также ночного клуба на Конюшенной площади.

Ранее мы писали, что в Петербурге за неделю избавились от 62 точек по продаже арбузов и дынь.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга