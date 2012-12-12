В Петербурге продали рекордное количество автомобилей

В Петербурге вырос объем продаж автомобилей.

Санкт-Петербург побил рекорды по объему продаж автомобилей за последние три года. Эксперты агентства "Auto-Dealer-СПб" проанализировали данные и установили, что петербургский авторынок за 9 месяцев 2017 года перекрыл еще и прошлогодние показатели за этот же период.

Аналитики выявили, что за период январь - сентябрь текущего года в Петербурге было продано 97 тысяч 49 штук новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Показатель вырос на 13% по сравнению с 2016 годом.

Самым результативным месяцем в текущем году стал сентябрь. оОбъем продаж в этом месяце, 12 тысяч 708 машин, на 25% перекрывает продажи прошлогоднего сентября.