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В санкционный список Великобритании попал губернатор Петербурга
Сегодня, 18:24
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В санкционный список Великобритании попал губернатор Петербурга

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Персональные санкции предполагают замораживание активов Беглова и запрет на поездки в Великобританию. 

Во вторник, 15 марта, стало известно, что в санкиционный список Великобритании включили губернатора Петербурга Александра Беглова. Документ с перечнем появился на сайте GOV.UK.

Персональные санкции предполагают замораживание активов Беглова и запрет на поездки в Великобританию. 

Ранее мы сообщали, что во Франции заявили, что новый пакет санкций против России затронет более 600 россиян. Брюно Ле Мэр раскрыл подробности о четвертом санкционном антироссийском пакете.

Фото: pexels
 

Теги: беглов, великобритания, губернатор петербурга, санкции
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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