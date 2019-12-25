В санкционный список Великобритании попал губернатор Петербурга

Персональные санкции предполагают замораживание активов Беглова и запрет на поездки в Великобританию.

Во вторник, 15 марта, стало известно, что в санкиционный список Великобритании включили губернатора Петербурга Александра Беглова. Документ с перечнем появился на сайте GOV.UK.

Персональные санкции предполагают замораживание активов Беглова и запрет на поездки в Великобританию.

Ранее мы сообщали, что во Франции заявили, что новый пакет санкций против России затронет более 600 россиян. Брюно Ле Мэр раскрыл подробности о четвертом санкционном антироссийском пакете.

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