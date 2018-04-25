В российском городе мужчина с битой напал на подростков

Мужчина ударил битой велосипедиста.

В Нижнем Новгороде неизвестный мужчина с битой напал на подростков. Соответствующее заявление сделали местные СМИ. Известно, что бытовой конфликт произошел вблизи жилого комплекса "Седьмое небо". На записях с камер видеонаблюдения видно, что злоумышленник с предметом, похожим на завернутую в пакет биту, выходит из здания, после чего атакует несовершеннолетних ребят. В этот момент дети проезжали мимо на велосипеде. Преступнику удалось попасть орудием по одному из мальчиков. Отмечается, что сведений о степени тяжести травмы пострадавшего не поступало. Правоохранительные органы уже начали проверку по факту произошедшего.

Пьяная пассажирка отказалась уходить из самолета после приземления.

Фото и видео: Telegram / BAZA