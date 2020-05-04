Петербургская прокуратура добивается выплат зарплаты для 51 сотрудника предприятия

В результате вмешательства прокуратуры Петербурга выплачены долги по заработной плате на сумму более 1 миллиона рублей.

Прокуратура Центрального района провела проверку исполнения трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, у предприятия накопился долг по зарплате перед 51 работником и 70 бывшими сотрудниками.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). В адрес руководителя организации также внесено преставление об устранении нарушений.

На данный момент предприятие уже выплатило 1 миллион, оставшиеся выплаты находятся на контроле прокуратуры.

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Фото: Piter.TV

